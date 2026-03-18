Consiglio comunale | dopo il pranzo scatta l’abbiocco e il numero legale va a farsi un giro

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, l’aula è stata preparata con cura, con i banchi e le sedie in ordine e i microfoni funzionanti. Dopo il pranzo, molti partecipanti hanno iniziato a sentirsi stanchi e alcuni sono usciti dall’aula, causando la mancanza del numero legale. La riunione è proseguita con queste assenze, lasciando in sospeso alcuni punti all’ordine del giorno.

L’aula del Consiglio comunale è pronta, ordinata, lucidata come nelle grandi occasioni. I banchi ci sono, le sedie pure, i microfoni funzionano. Manca solo un dettaglio: i consiglieri. La foto dell’aula praticamente deserta racconta più di tante parole l’ennesima seduta finita prima del tempo per mancanza del numero legale. Succede sempre più spesso e, guarda caso, quasi sempre dopo la pausa pranzo. Coincidenze? Può darsi. Oppure sarà che tra un primo, un secondo e magari un bicchiere di rosso di troppo, l’abbiocco post-pranzo colpisce duro. Il consigliere Simone Menchetti sui social si è posto una domanda semplice: “Candidarsi per comportarsi così, che senso ha?” Domanda legittima. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Consiglio comunale: dopo il pranzo scatta l’abbiocco e il numero legale va a farsi un giro Articoli correlati New Co. Napoli Patrimonio, salta il numero legale al consiglio comunale: primo risultato della mobilitazioneTempo di lettura: 2 minutiQuanto verificatosi nella seduta del 24/02 non può essere ricondotto ad una lettura meramente politicista inquadrando il... Consiglio comunale ripetutamente senza numero legale, in aula ci pensa l'opposizione"Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri si è registrata ancora una volta la difficoltà dell’Amministrazione comunale ad avere il... Contenuti e approfondimenti su Consiglio comunale Temi più discussi: Forza Italia sorpassa FdI: il nuovo consiglio comunale prende forma, decisiva la partita della giunta; Castro al voto dopo la fine anticipata dell’amministrazione: si va verso una sfida a due; Volla, Consiglio comunale: la minoranza abbandona l’aula dopo contestazioni sulla convocazione; Dopo lo scossone in Giunta, il Consiglio comunale di Oristano vota il bilancio di previsione. Gli ex abitanti del motel Agip occupano il consiglio comunale di NapoliIn una nota spiegano: Dopo averci sgomberati e lasciati per strada dall'otto ottobre ora ci hanno cancellato anche la residenza ... rainews.it FOGGIA CONSIGLIO COMUNALE Foggia, Consiglio Comunale il 16 marzo: la maggioranza sotto pressione per il BilancioTra i punti più importanti all’ordine del giorno c’è l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, da adottare entro il 31 marzo ... statoquotidiano.it Il consiglio comunale di Genova celebra la Giornata dell'Unità Nazionale con l'Inno d'Italia suonato dalla Filarmonica Sestrese - facebook.com facebook