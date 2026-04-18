Riforma disabilità sintesi del Decreto legislativo 62 2024 | cosa cambia dal 2026?
Il Decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024 introduce modifiche alle norme sulla disabilità, con l’obiettivo di riorganizzare le procedure e i servizi a partire dal 2026. La legge riguarda diversi aspetti, tra cui le modalità di valutazione delle persone con disabilità, le competenze delle commissioni mediche e le misure di sostegno. Le novità si applicano a interventi e pratiche già in uso, con modifiche che entreranno in vigore tra due anni.
Il D.lgs n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della riforma PNRR prevista dalla legge n. 227 del 22 dicembre 2021, ridefinisce l’intero sistema dell’inclusione: lo scopo è di garantire alla persona il pieno riconoscimento della propria condizione di disabilità, puntando alla rimozione degli ostacoli e all’attivazione di tutti i sostegni utili affinché possa esercitare, al pari degli altri, tutti i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita. L'articolo Riforma disabilità, sintesi del Decreto legislativo 622024: cosa cambia dal 2026? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Riforma istituti tecnici, al via dal 2026/27: come cambia la struttura oraria, cosa cambia per docenti, scuole e studentiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il nuovo assetto ordinamentale degli istituti tecnici con il decreto ministeriale n.
Leggi anche: Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro”
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Aspetti critici delle nuove disposizioni in tema di inclusione lavorativa delle persone con disabilità; Autismo grave, la sfida della riforma: Senza poter scegliere, non si può vivere; Riforma disabilità 2027, i docenti entrano nel progetto di vita: ecco cosa cambia nella scuola; I gemelli omozigoti Rapisarda: dirigenti scolastici con disabilità visiva a capo di due Licei. La disabilità non preclude la leadership.
La riforma della disabilità a scuola: tra nuove normative, sfide strutturali e istanze delle famiglieIl sistema scolastico si appresta a vivere una trasformazione significativa per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità,. Una ... dailyexpress.it
Riforma disabilità dal 2027, Trapanese: Non mi convince perché esclude le famiglieDal 1° gennaio 2027 entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riforma la gestione della disabilità nelle scuole italiane. La novità più rilevante è il trasferimento della competenza sull’ac ... tecnicadellascuola.it
Dal 1° gennaio 2027 entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riforma la gestione della disabilità nelle scuole italiane. La novità più rilevante è il trasferimento della competenza sull’accertamento della condizione di disabilità alle ASL alle sole INPS, - facebook.com facebook
TORINO: DISABILITÀ, LA RIFORMA SI COSTRUISCE INSIEME 🟥 Formazione e collaborazione tra INPS e Patronati sono la chiave per garantire diritti e tutele alle persone più fragili. A Torino si è conclusa la tre giorni dedicata alla riforma della disabilità. x.com