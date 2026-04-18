Riforma disabilità sintesi del Decreto legislativo 62 2024 | cosa cambia dal 2026?

Il Decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024 introduce modifiche alle norme sulla disabilità, con l’obiettivo di riorganizzare le procedure e i servizi a partire dal 2026. La legge riguarda diversi aspetti, tra cui le modalità di valutazione delle persone con disabilità, le competenze delle commissioni mediche e le misure di sostegno. Le novità si applicano a interventi e pratiche già in uso, con modifiche che entreranno in vigore tra due anni.