Riforma degli Istituti Tecnici è alla firma | cosa cambia dal 2026 tra indirizzi orari classi di concorso e autonomia Appunti dal convegno Innovazioni del prossimo futuro
Il decreto sulla riforma degli Istituti Tecnici sta per essere firmato, segnando un cambiamento importante a partire dal 2026. Durante un convegno al “Guglielmo Marconi” di Dalmine, Ettore Acerra ha spiegato che il testo è quasi pronto, in attesa della firma del ministro. La riforma prevede nuove modalità di organizzazione degli indirizzi, orari più flessibili e aggiornamenti nelle classi di concorso. Si tratta di un passaggio chiave per rinnovare il sistema scolastico tecnico e professionale. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.
Il riordino degli istituti tecnici entra nella fase conclusiva. Durante il convegno del 18 febbraio, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine e trasmesso in streaming, Ettore Acerra (Direttore Generale della TVET) ha annunciato che il decreto attuativo (di cui Orizzonte Scuola ha anticipato la bozza ) è “praticamente alla firma del ministro” e pronto per l’iter di registrazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
