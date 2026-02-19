Riforma degli Istituti Tecnici è alla firma | cosa cambia dal 2026 tra indirizzi orari classi di concorso e autonomia Appunti dal convegno Innovazioni del prossimo futuro

Il decreto sulla riforma degli Istituti Tecnici sta per essere firmato, segnando un cambiamento importante a partire dal 2026. Durante un convegno al “Guglielmo Marconi” di Dalmine, Ettore Acerra ha spiegato che il testo è quasi pronto, in attesa della firma del ministro. La riforma prevede nuove modalità di organizzazione degli indirizzi, orari più flessibili e aggiornamenti nelle classi di concorso. Si tratta di un passaggio chiave per rinnovare il sistema scolastico tecnico e professionale. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.