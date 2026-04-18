Riflettori sul derby della Val Bisenzio

Mancano quattro partite alla fine del campionato di Terza Categoria nella Val Bisenzio. La stagione sta per concludersi e le squadre sono impegnate nelle ultime gare per migliorare le posizioni in classifica. Le sfide in programma sono decisive per determinare le promozioni e le retrocessioni. Gli incontri sono stati programmati in vari stadi della zona, attirando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Mancano solamente quattro partite al termine della "regular season" di Terza Categoria. E la ventisettesima giornata del torneo è pronta ad entrare nel vivo a tutti gli effetti, ripartendo dal Paperino San Giorgio che sogna il "double" campionato-coppa (dopo aver vinto la Coppa Faggi contro il San Giusto qualche settimana fa) e la promozione diretta in Seconda Categoria. Due le partite in programma oggi pomeriggio: alle 15, la Polisportiva Bacchereto (scivolata a metà classifica) sarà impegnata a Seano nel derby mediceo con il BGV Soccer. Alle 15,30, l’attenzione andrà invece alla Valbisenzio: Montepiano – Vaianese mette di fronte due compagini desiderose di risalire la china.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riflettori sul derby della Val Bisenzio Notizie correlate Trail Val Bisenzio, foto e classificaPrato, 29 marzo 2026 – Ancora una volta la Banda dei Malandrini ha consegnato ai partecipanti un’esperienza autentica di trail running, immersa nella... Serie A Gold: riflettori sul derby Fasano-Conversano, punti d'oro per i play-offAppuntamento mercoledì 8 aprile al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.