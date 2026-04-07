Serie A Gold | riflettori sul derby Fasano-Conversano punti d' oro per i play-off

Mercoledì 8 aprile alle 20:15 si disputa nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina il derby tra Junior Fasano e Conversano, valido per la 23ª giornata della Serie A Gold. Si tratta del secondo turno infrasettimanale di campionato e del secondo confronto stagionale tra le due squadre. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni in ottica di classifica e accesso ai play-off.

Appuntamento mercoledì 8 aprile al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. I biancazzurri di Vito Fovio cercano il rilancio dopo i recenti passi falsi Chiamati al riscatto dopo la brutta prova di Brixen sono invece i fasanesi, che hanno conquistato un solo successo nelle ultime cinque uscite, perdendo il vantaggio acquisito sulle inseguitrici, ma fortemente desiderosi di chiudere al meglio la regular season. “Purtroppo i recenti risultati hanno compromesso il nostro cammino in ottica play-off - dichiara il tecnico Vito Fovio - ma ora ci apprestiamo ad affrontare un derby che è una partita a sé e che potrebbe ridarci slancio. Ci teniamo tantissimo a vincerlo ed a fare bella figura, dimostrando che, nonostante fuori casa ultimamente non siamo stati all’altezza, possiamo competere ad alti livelli e contro tutti”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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