rifiuti il comune dice stop ai furbi arriva il sistema di videosorveglianza

Il Comune ha annunciato l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree di raccolta dei rifiuti per contrastare l’abbandono illecito di spazzatura. La decisione arriva dopo che numerosi appelli al rispetto delle regole sono rimasti senza risposta. Questa misura mira a vigilare sulle zone di conferimento e a scoraggiare comportamenti scorretti, con l’obiettivo di garantire un’adeguata gestione dei rifiuti nel territorio.

Stop ai furbetti dei rifiuti, la tolleranza verso chi abbandona i rifiuti è ufficialmente finita. L’Amministrazione comunale, annuncia l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle isole di prossimità, un passo necessario dopo che i ripetuti appelli al senso civico sono caduti nel vuoto. Sotto la lente finiranno soprattutto le aree critiche di Sant’Elena, Trivio e l’area di conferimento all’ingresso del paese, dove i depositi illeciti hanno raggiunto livelli ormai intollerabili. "Non amiamo ricorrere a metodi repressivi" spiegano dalla giunta Pellacchia ricordando gli sforzi fatti per sensibilizzare i residenti, dalla mostra Archeoplastica realizzata con Ata Rifiuti all’uso di app dedicate per la differenziata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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