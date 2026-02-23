Pomarance ' Patto Comune con Leonardo Fedeli' dice no ai rifiuti pericolosi alla discarica del Bulera

Il gruppo di opposizione a Pomarance denuncia che il nuovo protocollo permette di portare rifiuti pericolosi alla discarica del Bulera, provenienti da tutta Italia. Questo fatto solleva preoccupazioni sulla sicurezza ambientale e sulla salute pubblica, poiché si tratta di rifiuti irritanti, nocivi e tossici. La decisione, secondo gli oppositori, supera il limite territoriale che fino a ora proteggeva la Val di Cecina. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Inoltre, la maggioranza avrebbe autorizzato anche il conferimento di rifiuti HP7 (cancerogeni) e HP10 (teratogeni), ampliando ulteriormente la tipologia dei materiali trattabili. Il Gruppo solleva interrogativi precisi all’Amministrazione comunale: “È possibile garantire con assoluta certezza che il conferimento di tali rifiuti non comporterà un aumento del rischio sanitario per la popolazione? È accettabile mettere a rischio la salute dei cittadini in cambio di un beneficio economico limitato, consistente nel mancato aumento della TARI?” Secondo “Patto Comune”, esistono alternative. Viene citato l’esempio del vicino Comune di Castelnuovo Val di Cecina, dove – sostengono – il contenimento della pressione fiscale sarebbe stato ottenuto attraverso scelte di bilancio diverse, senza ricorrere a soluzioni potenzialmente rischiose sul piano ambientale e sanitario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

