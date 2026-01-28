A Penne il Comune potenzia la sicurezza con il sistema di videosorveglianza VIDEO

Il Comune di Penne ha deciso di investire sulla sicurezza. Con il nuovo sistema di videosorveglianza, ora la città si sente più protetta. L’amministrazione ha attivato le telecamere in diverse zone, sperando di prevenire problemi e aumentare la tranquillità dei cittadini. La decisione arriva dopo un patto per la sicurezza che ha coinvolto i residenti e le istituzioni locali.

Lo ha fatto sapere il sindaco Gilberto Petrucci ricordando gli investimenti negli ultimi anni per una rete di telecamere di sicurezza nelle varie zone della cittadina Grazie al patto per la sicurezza, e un sistema di videosorveglianza sul territorio, la città di Penne è più sicura. A dirlo il sindaco Gilberto Petrucci che ricorda come negli ultimi anni la sua amministrazione comunale abbia effettuato investimenti importanti sul fronte della sicurezza cittadina. "Negli ultimi anni il Comune di Penne ha intrapreso un percorso significativo di rafforzamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di un sistema di videosorveglianza cittadino, articolato in più lotti e sostenuto dal patto per la sicurezza.

