Rifiuti fuori alle due del pomeriggio e sacchi da oltre 10 kg | Chi rispetta le regole si sente preso in giro

Alle due del pomeriggio, in via Rosales a Como, i rifiuti sono stati lasciati fuori dai cancelli, con sacchi che superano i 10 kg. Alcuni residenti affermano che chi rispetta le regole si sente preso in giro, riferendosi alla presenza di rifiuti abbandonati in orari insoliti. La situazione è visibile lungo la strada, dove i sacchi sono stati lasciati in strada prima del consueto orario di ritiro.

Alle due del pomeriggio, in zona via Rosales a Como, i rifiuti sono già in strada davanti ad alcuni cancelli. Sacchi e bidoni esposti con largo anticipo rispetto all’orario previsto, in un’abitudine che – secondo i residenti – va avanti ormai da mesi.A segnalare la situazione è una lettrice della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Allarme topi in città: stretta del sindaco, multe fino a 5mila euro per chi non rispetta le regoleTempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane un’ordinanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infestazioni... Veicoli senza assicurazione, è boom a Sabaudia. Ecco chi non rispetta le regoleSono 45 i mezzi sequestrati dall’inizio dell’anno nell’ambito dei controlli effettuati dalla polizia locale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pesaro premiata per la gestione dei rifiuti: Bandiera Comune Sostenibile 2026 e menzione speciale per il progetto ABC; Due scuole assediate dai rifiuti, dove c’erano i cassonetti adesso c’è una discarica fuori controllo; Qui finisce di tutto: il caso dei 12 cassonetti in un comune sul Lago di Como; Tre nuove telecamere anti abbandono dei rifiuti. Rifiuti fuori alle due del pomeriggio e sacchi da oltre 10 kg: Chi rispetta le regole si sente preso in giroSegnalazioni ripetute da mesi, foto e reclami già inviati: nel mirino comportamenti scorretti e l’assenza di controlli. Ci sentiamo presi in giro ... quicomo.it Rifiuti, un sistema in equilibrio precario ora ostacolato anche dal caos trasportiraccolta rifiuti Catania Le difficoltà che affliggono la Regione sul fronte della gestione e ... msn.com INIZIATIVA ++ Con "Spesa sballata" diminuisce la produzione di rifiuti, nel rispetto dell'ambiente. Cerca il bollino fuori dai negozi - facebook.com facebook