Veicoli senza assicurazione è boom a Sabaudia Ecco chi non rispetta le regole

Sono 45 i mezzi sequestrati dall’inizio dell’anno nell’ambito dei controlli effettuati dalla polizia locale. Il Comune: “Così è a rischio chi rispetta le regole” Boom di veicoli, auto e moto senza assicurazione. Accade a Sabaudia dove la polizia locale dall’inizio dell’anno ha effettuato 45 sequestri proprio per mancanza di copertura assicurativa. “Un numero che fa riflettere e che non è solo un dato”, commentano dal Comune. A pagare il prezzo sono gli automobilisti ligi alle regole. Quelli, infatti, che in caso di incidente rischiano di non ricevere alcun risarcimento se coinvolti con chi viaggia in modo irresponsabile senza Rc auto. “I dati emersi dagli accertamenti degli agenti mostrano un quadro sorprendente. La maggior parte dei trasgressori, infatti, è costituita da italiani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

