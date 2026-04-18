Rifiuti discarica a due passi dall' assessorato alle Attività produttive

Una discarica a cielo aperto si è formata da anni in via Rinaldo d'Aquino, all’angolo con via Perpignano, a pochi passi dall’assessorato alle Attività produttive. La presenza di rifiuti abbandonati in quella zona è costante e visibile, senza che siano stati presi provvedimenti di rimozione o bonifica. La situazione è nota alle autorità locali, ma il problema persiste nel tempo.