Mini discarica a due passi dal centro medico | tra i rifiuti domande di partecipazione a concorsi scolastici

Le guardie ambientali del Wwf di Caserta hanno individuato una mini discarica vicino a un centro medico di Mondragone, composta da sacchi di rifiuti abbandonati. Tra i materiali trovati ci sono anche documenti contenenti dati sensibili, che si trovavano nel parcheggio dell’area. L’ispezione si è svolta durante un controllo sul territorio, nel corso del quale sono stati rinvenuti anche materiali di scarto e altri rifiuti.

Non solo rifiuti ma anche documenti con dati sensibili. Sono quelli scoperti dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta che nel giro di perlustrazione del territorio di Mondragone, si sono imbattuti non solo nei soliti sacchetti selvaggi ma anche in numerosi documenti nel parcheggio del centro diagnostico con affaccio sulla Domiziana. Nello specifico si tratta di domande di partecipazione di cittadini mondragonesi a concorsi presso enti scolastici del Lazio. Sono stati avvisati i poliziotti locali e i carabinieri del reparto territoriale mondragonese. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Mini discarica a due passi dal centro medico: tra i rifiuti domande di partecipazione a concorsi scolastici Articoli correlati Leggi anche: Monza, la via a pochi passi dal centro dove ogni mattina c'è una nuova discarica Leggi anche: Preso a calci e pugni e derubato a due passi dal centro storico Contenuti utili per approfondire Mini discarica Argomenti discussi: Via Leonardo Da Vinci, mini discarica a ridosso dei binari del tram :: Segnalazione a Palermo; Amianto e ingombranti gettati: due scempi ambientali. Mini discarica a due passi dal centro medico: tra i rifiuti domande di partecipazione a concorsi scolasticiNon solo rifiuti ma anche documenti con dati sensibili. Sono quelli scoperti dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta che nel giro di perlustrazione del territorio di Mondragone, si sono imbat ... casertanews.it