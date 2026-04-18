I residenti di una zona interessata dal rifacimento di uno stadio hanno espresso preoccupazioni riguardo all’aumento di rumore e ai problemi di viabilità che potrebbero derivarne. Chiedono che siano rese pubbliche tutte le carte e gli studi collegati al progetto e chiedono l’attivazione di un tavolo di confronto per discutere delle eventuali ricadute sul quartiere. La questione ha suscitato attenzione tra le persone che vivono nell’area.

Piena trasparenza degli atti e degli studi relativi al progetto, attivazione di un tavolo di confronto pubblico con i residenti, coinvolgimento diretto del comitato nelle fasi di progettazione esecutiva e una revisione del progetto volta a garantire maggiore equilibrio tra esigenze sportive e riqualificazione e tutela del contesto urbano. Questo le richieste formulate dal neonato comitato dei cittadini zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente promosso dai residenti dell’area interessata dal progetto comunale di riqualificazione dello stadio comunale Amanzio Toccalli (per opere pari a 6.78 mln. di euro). Il comitato ha presentato al Comune di Morbegno una formale istanza di accesso agli atti, con l’obiettivo di acquisire e analizzare tutta la documentazione tecnica e amministrativa disponibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifacimento dello stadio. I residenti temono per rumore e viabilità

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