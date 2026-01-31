Stadio e cantieri per i Giochi del Mediterraneo | invito ai residenti per la viabilità

Le strade intorno allo stadio “Franco Fanuzzi” a Brindisi sono chiuse al traffico per i lavori legati ai Giochi del Mediterraneo. I residenti devono mettere in conto qualche disagio, mentre le imprese lavorano a ritmo serrato per rispettare i tempi. Le autorità chiedono ai cittadini di usare percorsi alternativi e di avere pazienza. La zona si prepara a ospitare un evento importante, ma al momento si sente già il rumore di cantieri e detriti.

BRINDISI - L'obbligo di contemperare le esigenze dei residenti nella zona dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” al quartiere Casale e quelle delle imprese, che stanno operando secondo il cronoprogramma teso a completare le opere in queste settimane e in vista dei XX Giochi del Mediterraneo -.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi Giochi del Mediterraneo

L’ultimatum di Ferrarese sottolinea l’importanza di completare i lavori allo stadio in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Il ritorno alla stabilità permette di concentrarsi sulle priorità della città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Brindisi Giochi del Mediterraneo

Argomenti discussi: Impianti sportivi, i trenta cantieri aperti per ridare fiato a Milano, l'assessora Riva: Così sta cambiando lo sport; Franchi, il cantiere avanza. Traslocano 13 chioschi. Blitz di notte per gli alberi; Le Olimpiadi sono alle porte, ma l'arena che ospiterà i giochi è circondata da cantieri e nessuno sa perché; Al via lunedì il cantiere per la ristrutturazione del Ferrini.

Stadio e cantieri per i Giochi del Mediterraneo: invito ai residenti per la viabilitàL'appello del Comune a usare percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni, soprattutto quelle ubicate lungo via Arturo Ferrarin e via Giovanni da Verrazzano ... brindisireport.it

Stadio, lavori al bivio . Arrivano le maxi travi. Il montaggio ai campini. Snodo per accelerareDalla prossima settimana gli elementi in acciaio della nuova Fiesole. Attesa per il cambio di passo. E si sblocca la nomina del commissario. . msn.com