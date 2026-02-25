Statuto protesta dei residenti per decenni di rumore della ferrovia

Masi (M5S): “25 anni di attesa per i pannelli fonoassorbenti sono troppi. Il silenzio è un diritto, l’Amministrazione batta un colpo” Ieri protesta dei residenti per dare voce a una battaglia che dura da oltre un quarto di secolo: l’installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria. All’angolo tra via del Romito e via Bonaini, era presente anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi oltre ai comitati di quartiere e“Arianuova per Firenze”.I residenti raccontano un calvario che dura da 25 anni: treni merci in frenata nel cuore della notte, lavori ferroviari alle 2 del mattino e un inquinamento acustico che, nonostante gli obblighi di legge del 2020, supererebbe costantemente i limiti consentiti (60 decibel notturni e 70 diurni). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche:

Lampione “segato” in via della Romita, la protesta dei residenti

Statuto Abc Napoli, modifiche in consiglio comunale: sit-in di protesta dei comitati Acqua Pubblica