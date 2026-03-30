Roma anziano rapinato e picchiato a Tor Sapienza | è grave arrestato un 38enne

Da romadailynews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella periferia est di Roma, un uomo di 69 anni è stato aggredito mentre passeggiava in strada. Durante l'aggressione, è stato rapinato e picchiato con violenza. L'episodio si è verificato nella zona di Tor Sapienza. Un uomo di 38 anni è stato arrestato in relazione all'episodio. Le condizioni della vittima sono considerate gravi.

Aggressione violenta in strada nella periferia est di Roma, dove un uomo di 69 anni è stato rapinato e brutalmente picchiato mentre passeggiava sotto casa, in zona Tor Sapienza. L’aggressione in strada L’episodio è avvenuto in via di Tor Cervara. Il 69enne è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto del denaro. Al rifiuto, la situazione è degenerata rapidamente: il malvivente avrebbe sferrato un pugno al volto della vittima, trascinandola poi a terra durante la colluttazione. L’anziano è stato quindi derubato del borsello contenente documenti e telefono cellulare. Ricoverato in gravi condizioni A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’uomo, arrivata sul posto poco dopo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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