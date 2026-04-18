Riccardo Zandonai segue Lagerlöf nel castello dei diseredati

Riccardo Zandonai è stato inserito nel castello dei diseredati insieme a Lagerlöf. Sebbene venga spesso definito come autore verista, la sua musica attraversa vari stili e influenze. La sua figura artistica si distingue per una versatilità che va oltre le etichette semplicistiche. La sua presenza nel progetto musicale conferma una volontà di spaziare tra generi e approcci diversi.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Classificato un po’ sbrigativamente come autore verista, Riccardo Zandonai sfugge ai confini di una sola temperie musicale. È vero: era stato allievo di Mascagni al conservatorio di Pesaro, dove aveva bruciato le tappe completando in tre anni il corso decennale di composizione; tuttavia le sue origini trentine gli consentivano di scrutare – pur essendo un irredentista convinto – le novità musicali che arrivavano dal nord Europa, filtrate dall’Austria e dalla Germania, così vicine al suo luogo di nascita (Sacco di Rovereto, 1883).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riccardo Zandonai segue Lagerlöf nel castello dei diseredati Notizie correlate Dal summit nel castello gli obiettivi dei leader Ue per l’economiaI leader europei hanno tracciato una roadmap ambiziosa per rilanciare l'economia del continente, concentrandosi sulla competitività e sull'autonomia... Leggi anche: Toscana, il vino di Castello di Meleto entra nel gotha dei marchi storici: “Premio a tradizione e futuro”