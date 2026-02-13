Dal summit nel castello gli obiettivi dei leader Ue per l’economia

Durante il vertice nel castello di Bruxelles, i leader dell’Unione Europea hanno approvato una roadmap chiara per rafforzare l’economia comune, puntando su investimenti e autonomia strategica, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da partner esterni.

Vertice Ue, via libera alla roadmap per un’economia più competitiva: su investimenti e autonomia strategica. I leader europei hanno tracciato una roadmap ambiziosa per rilanciare l’economia del continente, concentrandosi sulla competitività e sull’autonomia strategica. L’obiettivo, discusso durante un vertice informale nel castello di Alden-Biesen, in Belgio, è rendere il mercato unico più efficiente e resiliente entro il 2026-2027, attraverso azioni concrete che saranno definite nel corso del prossimo Consiglio Ue a marzo. Un Mercato Unico Rinnovato: La Sfida della Competitività. L’incontro nelle Fiandre ha rappresentato una risposta all’appello di Enrico Letta e una volontà condivisa di superare le incompletezze del mercato unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Bruxelles si tiene il vertice tra i leader europei nel castello belga.

Al via il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua 56ª edizione, dedicato allo “spirito del dialogo”.

