Dal summit nel castello gli obiettivi dei leader Ue per l’economia
Durante il vertice nel castello di Bruxelles, i leader dell’Unione Europea hanno approvato una roadmap chiara per rafforzare l’economia comune, puntando su investimenti e autonomia strategica, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da partner esterni.
Vertice Ue, via libera alla roadmap per un’economia più competitiva: su investimenti e autonomia strategica. I leader europei hanno tracciato una roadmap ambiziosa per rilanciare l’economia del continente, concentrandosi sulla competitività e sull’autonomia strategica. L’obiettivo, discusso durante un vertice informale nel castello di Alden-Biesen, in Belgio, è rendere il mercato unico più efficiente e resiliente entro il 2026-2027, attraverso azioni concrete che saranno definite nel corso del prossimo Consiglio Ue a marzo. Un Mercato Unico Rinnovato: La Sfida della Competitività. L’incontro nelle Fiandre ha rappresentato una risposta all’appello di Enrico Letta e una volontà condivisa di superare le incompletezze del mercato unico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga
Questa mattina a Bruxelles si tiene il vertice tra i leader europei nel castello belga.
Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell’atteso discorso di Trump che già spaventa l’Ue
Al via il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua 56ª edizione, dedicato allo “spirito del dialogo”.
