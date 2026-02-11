Toscana il vino di Castello di Meleto entra nel gotha dei marchi storici | Premio a tradizione e futuro

La Toscana si conferma come una delle regioni più importanti per il vino. Questa volta, il riconoscimento arriva dal premio che il Castello di Meleto ha ricevuto, inserendosi nel gruppo dei marchi storici. La vittoria sottolinea come la tradizione secolare si unisca a un occhio rivolto al futuro, rafforzando il ruolo della regione nel panorama enologico italiano.

GAIOLE IN CHIANTI – La Toscana rafforza la sua presenza nell’élite dell’imprenditoria nazionale, confermandosi terra di tradizioni secolari e qualità produttiva. L’azienda vitivinicola Castello di Meleto, storica realtà di Gaiole in Chianti, ha ottenuto ufficialmente l’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). L’ingresso della tenuta senese arricchisce il palmarès della regione, che si attesta tra i territori più rappresentativi per longevità e valore imprenditoriale. Con questo nuovo ingresso, la Toscana conta oggi 38 riconoscimenti totali all’interno del registro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti ha ricevuto il riconoscimento di "Marchio storico di interesse nazionale".

