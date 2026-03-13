È sempre cartabianca Luisella Costamagna | Fanno dei danni terribili anche i genitori

Luisella Costamagna, durante la trasmissione Cartabianca, ha commentato la situazione affermando che anche i genitori causano danni gravi. Paolo Crepet ha espresso chiaramente la propria opinione sul caso della famiglia nel bosco, che recentemente è tornato a essere al centro dell’attenzione pubblica. La vicenda coinvolge una madre che ha partorito e un padre, la cui presenza e ruolo sono stati discussi nel contesto.

La mamma partorisce, e il papà.». Paolo Crepet ha una idea ben precisa sul caso della famiglia nel bosco, tornato di nuovo prepotentemente d'attualità in questi giorni. Ed è una idea che probabilmente sconvolgerà qualche telespettatore. Ospite di È sempre Cartabianca, su Rete 4, lo psichiatra e sociologo celebre per la sua irruenza verbale mette subito in chiaro: «I figli sono dei genitori? Ma per carità di Dio.». Il riferimento è a Catherine Birmingham, mamma dei tre bimbi cresciuti insieme al marito Nathan Trevallion in un casolare e trasferiti in una casa-famiglia a Vasto. Nelle ultime ore il Tribunale dei minori de L’Aquila ha allontanato la donna dalla struttura perché “non collaborativa”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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