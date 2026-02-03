Dopo un periodo di chiusura l' edicola riapre con una nuova gestione | Storico punto di riferimento del quartiere

L’edicola dei Poggi a Ravenna riapre dopo alcuni mesi di chiusura. Ora è gestita da Stefano Bazzocchi, che ha deciso di rilanciare il negozio come punto di riferimento nel quartiere. La riapertura è stata accolta con interesse dalla comunità, che ora potrà tornare a trovare quotidianamente giornali, riviste e servizi di vicinato.

La Confesercenti accoglie positivamente la riapertura dell'edicola: "Rappresenta il ritorno di un servizio di prossimità e di un punto di incontro, informazione e curiosità" Ha riaperto a Ravenna l’Edicola dei Poggi, in via Poggi 82, con la nuova gestione di Stefano Bazzocchi. Dopo una breve chiusura, l’attività torna ad animare il quartiere con l’obiettivo di preservare un presidio quotidiano di informazione e socialità, rinnovandone al tempo stesso l’offerta. Accanto alla vendita dei principali quotidiani e periodici, la nuova gestione ha scelto di ampliare i servizi proposti, introducendo gadget, piccoli articoli da regalo e da collezione, pensati per appassionati di tutte le età.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

