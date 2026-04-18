Riapre il palazzo in piazza San Jacopo Famiglie negli appartamenti I negozi riprendono a lavorare

Dopo dieci giorni di assenza, una ventina di famiglie sono tornate nei propri appartamenti in piazza San Jacopo, dove si è verificato un cedimento di una colonna. Durante il periodo di evacuazione, molte persone si sono sistemate presso amici, parenti, in case in affitto o in albergo. Intanto, i negozi presenti nella zona hanno ripreso regolarmente l’attività commerciale. La riapertura del palazzo è prevista per questa mattina.

Dieci giorni fuori casa, ospitati da amici e parenti o in case in affitto e stanze d’albergo. Dovrebbe finire stamani l’odissea di una ventina di famiglie, evacuate da altrettanti appartamenti in piazza San Jacopo dopo il cedimento di una colonna del palazzo. Terminati i lavori serviti per tamponare nell’immediato l’emergenza, stamani dovrebbe arrivare finalmente l’ok dalla Prefettura per consentire l’atteso il ritorno nelle proprie abitazioni. Lo stesso vale per la riapertura delle attività commerciali. Così per la profumeria Primavera come per il negozio Zara. E a tirare un respiro di sollievo saranno anche le commesse dei negozi. Quelle del colosso spagnolo della moda infatti, negli ultimi giorni sono state dirottate nelle altre attività che fanno capo alla stessa proprietà.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riapre il palazzo in piazza San Jacopo. Famiglie negli appartamenti. I negozi riprendono a lavorare Notizie correlate Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San JacopoArezzo, 8 aprile 2026 – Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti. Leggi anche: San Jacopo, piazza sospesa. Negozi e attività paralizzate. Una settimana per ripartire Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Riapre il palazzo in piazza San Jacopo. Famiglie negli appartamenti. I negozi riprendono a lavorare; Palazzo evacuato in Piazza San Jacopo, operai e tecnici al lavoro: verso la fine dell'emergenza; Piazza San Jacopo verso la riapertura dopo il dissesto statico di…; Palazzo evacuato in Piazza San Jacopo, operai e tecnici al lavoro.Verso la riapertura. Riapre il palazzo in piazza San Jacopo. Famiglie negli appartamenti. I negozi riprendono a lavorareTerminati i lavori serviti per tamponare l’emergenza, stamani dovrebbe arrivare finalmente l’ok. L’ultima parola dopo una pec al Comune, è della Prefettura che deve controfirmare le carte. lanazione.it Pistoia- Nella Sala Cinzia Lupi dell’Ospedale San Jacopo si è svolto un importante convegno formativo dedicato al trattamento del piede diabetico, una tematica di grande rilevanza clinica e assistenziale. - facebook.com facebook