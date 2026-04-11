San Jacopo piazza sospesa Negozi e attività paralizzate Una settimana per ripartire

A San Jacopo, la piazza è chiusa e le attività commerciali sono ferme da giorni. Due gabbie di acciaio sono state installate sulla colonna danneggiata, mentre i carpentieri lavorano con tempi molto serrati per riparare il danno. La situazione ha creato disagi tra i negozianti e i residenti della zona, che attendono una soluzione rapida per tornare alla normalità. I lavori continueranno per almeno una settimana.

Due gabbie di acciaio per la colonna malata. In officina, il lavoro dei carpentieri ha tempo stretti, anzi strettissimi. Si lavora perfino sabato e domenica pur di completare l’architettura che vestirà il pilastro del colonnato assorbendo tutto il peso dell’edificio. Il pool di ingegneri strutturisti, architetti, geometri – ieri ha eseguito un altro sopralluogo, mentre i tecnici della ditta che eseguirà l’intervento, hanno già posizionato quattro pilastri in ferro intorno alla colonna a rischio cedimento. In tre giorni, è stato registrato un movimento lento ma costante e il pilastro si è come "spanciato" verso sinistra: al suo interno il cemento armato attraversato da un pluviale, ha mostrato segni evidenti di usura e di assottigliamento dello spessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopo, piazza sospesa. Negozi e attività paralizzate. Una settimana per ripartire Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San JacopoArezzo, 8 aprile 2026 – Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti. Sospesa per una settimana l'attività di una sala scommesse: troppi clienti pregiudicatiAccertata la presenza abituale di avventori con precedenti penali per furto, ricettazione, danneggiamento, truffa, rissa, omicidio e reati in materia... Si parla di: San Jacopo, piazza sospesa. Negozi e attività paralizzate. Una settimana per ripartire. San Jacopo, piazza sospesa. Negozi e attività paralizzate. Una settimana per ripartireColonne di sostegno in acciaio per la messa in sicurezza del palazzo dei Vip. Selfie e foto intorno al colonnato dello shopping mutilato. Il piano d’azione. lanazione.it Medici in piazza San Jacopo ad Arezzo domenica 22 marzoArezzo, 19 marzo 2026 – Il centro di Arezzo si trasformerà in una piccola cittadella della salute domenica 22 marzo con Medici in piazza, giornata di prevenzione sanitaria pubblica che offre visite ... lanazione.it