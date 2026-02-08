Famiglia morosa non paga l' affitto l' amministratore erige un muro per tagliarle l' acqua Ma gli inquilini lo rompono | il condominio li denuncia

Una famiglia di Gorgo al Monticano si rifiuta di pagare le spese condominiali, tra cui l’acqua. L’amministratore ha deciso di bloccare il servizio, ma gli inquilini hanno deciso di rompere il muro e riottenere l’acqua. Ora il condominio li ha denunciati alle autorità.

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - La famiglia non paga le spese condominiali, fra queste c'è la fornitura dell'acqua potabile, che viene chiusa. Un caso iniziato nel 2021 che ora approda davanti al giudice a Treviso mercoledì 11, perché le persone che all'epoca abitavano nell'appartamento sono state citate in giudizio per aver violato i sigilli posti a seguito dell'ordinanza del giudice e per aver usufruito ingiustamente del servizio di acqua. È il 2021: malgrado i ripetuti solleciti dell'amministratore, gli inquilini morosi non pagano anzi il debito cresce sempre di più.

