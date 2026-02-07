Fumo nella notte in un condominio | evacuati gli inquilini nessun ferito

Questa notte a Verona, poco dopo le 3, un forte odore di bruciato ha svegliato gli abitanti di un condominio in Via Santa Marta. L’odore si è diffuso rapidamente nel vano scale, spingendo gli inquilini a uscire di corsa dalle case per mettersi in salvo. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno verificato che l’incendio fosse sotto controllo. Le cause del fumo sono ancora da chiarire.

Poco dopo le 3 di questa notte, 7 febbraio, un denso odore di bruciato ha iniziato a diffondersi nel vano scale di un condominio di Via Santa Marta, a Verona, costringendo gli inquilini a lasciare in fretta le proprie abitazioni. Il fumo ha invaso l'intero corpo scala, ha fatto scattare l'allarme.

