Caporalato nel lusso revocata in anticipo l'amministrazione giudiziaria per Loro Piana

Lo scorso luglio, l’azienda di lusso è stata posta sotto amministrazione giudiziaria a causa di un'indagine sul subappalto di produzione a laboratori cinesi, accusati di sfruttamento dei lavoratori. Dopo alcuni mesi, il tribunale ha deciso di revocare anticipatamente questa misura, consentendo alla società di riprendere la piena gestione delle attività senza restrizioni. La decisione segue le verifiche effettuate dagli inquirenti e le eventuali azioni correttive intraprese dall’azienda.

A Loro Piana, sottoposta ad amministrazione giudiziaria nel luglio dell'anno scorso per aver subappaltato indirettamente la produzione a laboratori cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori, è stata revocata in anticipo la misura giudiziaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Loro Piana, revocata l’amministrazione giudiziaria. Il Tribunale: “Ora modello virtuoso nella filiera”Come avvenuto per altri marchi del lusso, il Tribunale di Milano ha disposto la revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di... Leggi anche: Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l'amministrazione giudiziaria per caporalato Contenuti e approfondimenti Caporalato nel lusso, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per Loro PianaA Loro Piana, sottoposta ad amministrazione giudiziaria nel luglio dell'anno scorso per aver subappaltato indirettamente la produzione a laboratori cinesi ... fanpage.it Caporalato nel lusso, revocata l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Loro PianaLoro Piana, il Tribunale di Milano chiude in anticipo la misura: decisivi gli interventi sulla filiera e i controlli sui fornitori dopo l’indagine sul caporalato. money.it