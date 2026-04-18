La Procura di Torino ha scoperto un sistema criminale che coinvolge 28 persone e che operava per aggirare i controlli di sicurezza sulle attrazioni itineranti. Le indagini hanno portato alla luce un giro di mazzette e documenti falsificati, utilizzati per far funzionare giostre considerate pericolose. La scoperta evidenzia un meccanismo illecito che ha compromesso la sicurezza di numerosi eventi e attività di intrattenimento.

La Procura di Torino ha svelato un sistema criminale organizzato per bypassare i controlli di sicurezza sulle attrazioni itineranti, coinvolgendo 28 persone in un giro di mazzette e documenti falsificati. L’inchiesta, soprannominata Sistema La Cassa dal nome del comune torinese dove è nato il racket, punta a smascherare una rete di corruzione che ha permesso a circa 600 impianti pericolosi di operare in tutta Italia, mettendo a rischio la vita dei cittadini. Le indagini condotte dai carabinieri hanno messo in luce come la sicurezza dei parchi divertimento fosse spesso solo una facciata burocratica. Il meccanismo si alimentava con pagamenti illeciti che variavano tra i 50 e i 600 euro per ottenere autorizzazioni prive di fondamento reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rete di mazzette e giostre killer: smascherato il sistema La Cassa

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