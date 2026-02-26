Frodi per 1,8 milioni | smascherato il sistema dei crediti fittizi sul

La Guardia di Finanza di Messina ha smascherato un giro di frodi ai danni del Superbonus 110%, con crediti d’imposta indebiti per 1,8 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Patti, ha portato alla denuncia di cinque persone e una società. Il meccanismo fraudolento prevedeva la falsa attestazione di lavori mai eseguiti o realizzati solo parzialmente, con il coinvolgimento di professionisti del settore. L’operazione, condotta dalla Tenenza di Patti, ha portato al sequestro di beni per oltre 1,8 milioni di euro, tra conti correnti e immobili in Sicilia. Gli investigatori hanno ricostruito un sistema fraudolento che coinvolgeva ingegneri, architetti e commercialisti, i quali attestavano falsamente l’esecuzione di lavori di riqualificazione edilizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

