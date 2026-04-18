Giostre pericolose in tutt’Italia scoperte 600 | collaudi pilotate e mazzette

In tutta Italia sono state scoperte circa 600 giostre considerate pericolose, coinvolte in un’indagine della Procura di Torino. L’inchiesta ha portato alla luce un sistema illegale che riguardava il rilascio di autorizzazioni false attraverso collaudi pilotati e pagamenti di mazzette che variavano tra i 50 e i 600 euro. La vicenda è collegata a un racket che operava con modalità organizzate e trasparenti.

La Procura di Torino ha chiuso una maxi inchiesta su un autentico racket delle giostre itineranti. Il cosiddetto “sistema La Cassa”, dal nome del Comune nell’area metropolitana di Torino, si basava su collaudi pilotati e mazzette da 50 a 600 euro per ottenere autorizzazioni false. In tutto sono 28 gli indagati, tra cui un ex responsabile della polizia municipale, il 52enne Claudio Asioli. Le accuse ipotizzate sono di corruzione e falso ideologico e materiale in atti pubblici. Il giro illecito si avvaleva di intermediari e della connivenza di numerosi giostrai, facendo figurare come “a norma” circa 600 impianti in tutta Italia che in realtà sono risultati pericolosi per l’incolumità dei clienti.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giostre pericolose in tutt’Italia, scoperte 600: collaudi pilotate e mazzette PROVIAMO LE ATTRAZIONI PIÙ PERICOLOSE DI DISNEYLAND PARIS - QUESTA VOLTA DADDA È STATO DAVVERO MALE! Notizie correlate Riscaldamenti, quando si spengono in tutt’Italia: il calendario e cosa cambiaOltre alla proverbiale rondine, l’arrivo della primavera porta con sé anche una domanda ricorrente: fino a quando si possono tenere accesi i... Fiumicino, arrestata coppia di ladri seriali: colpi da 28mila euro in tutt’ItaliaFiumicino, 10 febbraio 2026 – Una coppia di ladri girovaghi, un 23enne e un 26enne entrambi romeni, è stata arrestata dalla polizia di Stato a...