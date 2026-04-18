Renault 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel fine settimana, la concessionaria ha messo in vendita la nuova Twingo E-Tech Electric, un modello elettrico di Renault aggiornato al 2026. La casa automobilistica ha presentato anche l’intera gamma di veicoli disponibili, con dettagli sui prezzi e le versioni. L’attenzione si concentra sui diversi modelli proposti e sulle opzioni di scelta offerte ai clienti, mentre l’azienda continua a espandere la propria offerta di veicoli elettrici.

Aggiornato 18 aprile 2026: questo weekend Renault ha portato in concessionaria la nuova Twingo E-Tech Electric da 19.500€ e ha svelato la Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, in vendita dall’autunno. Renault è il brand della rinascita retro-futuristica: dopo la R5, la R4 e la nuova Twingo, la casa francese ha riscritto l’offerta mainstream europea fondendo modelli elettrici iconici con gamme ibride e GPL. In Italia 2026 la gamma copre ormai tutti i segmenti, dalla citycar elettrica da 19.500€ al SUV coupé plug-in da 57.000€. Ecco il listino completo e quale Renault conviene davvero. Tutti i modelli Renault 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Twingo E-Tech Electric Citycar elettrica 3,78 m 19.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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