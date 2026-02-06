L’Invictasauro pareggia in zona Cesarini con il Ponteginori
L’Invictasauro recupera un punto in extremis contro il Ponteginori. Nel finale di partita, sul campo del Solvay di Ponteginori, i grossetani riescono a pareggiare 1-1 contro il Saline, chiudendo la diciannovesima giornata di Promozione con un risultato che cambia poco alla classifica.
Pareggio in zona Cesarini per l’ Invictasauro. Nel recupero della diciannovesima giornata del girone B di Promozione, sul terreno di gioco del Solvay di Ponteginori, i grossetani hanno pareggiato 1-1 contro il Saline. E’ stata una sfida molto complicata per i ragazzi allenati da Federico Angelini (foto), visto come il campo in condizioni proibitive non ha consentito ai grossetani di potersi esprimere. Il Saline è passato in vantaggio nel primo tempo con una rete del numero nove Bernardoni. Nella ripresa la sfida è stata una battaglia, e solo nel finale i grossetani hanno trovato la via del gol quasi a tempo scaduto con Raito che, entrato dalla panchina, ha trovato la zampata decisiva per trovare il punto finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
