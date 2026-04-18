Oggi a Milano, in piazza del Duomo, si svolge una manifestazione dei Patrioti. La protesta ha attirato diverse persone e si è verificata una presenza di manifestanti con bandiere e striscioni. Durante l’evento si sono registrate tensioni tra i partecipanti e alcuni rappresentanti di partiti politici. La polizia è presente sul posto per gestire eventuali situazioni di emergenza e garantire l’ordine pubblico. La manifestazione prosegue nel pomeriggio.

A Milano, in piazza del Duomo, va in scena oggi 18 aprile la manifestazione dei Patrioti, protagonista la Lega, un evento criticato dalle opposizioni soprattutto per il tema della remigrazione, che inizialmente pareva essere al centro dell’iniziativa ma che negli ultimi giorni è un po’ sfumato, al punto che Roberto Vannacci ha annunciato che non ci sarà. Tensioni Lega-Forza Italia. A Milano intanto Forza Italia e le seconde generazioni hanno organizzato un sit-in come contromanifestazione al corteo a favore della remigrazione che si terrà nel pomeriggio e che è supportato dalla Lega di Matteo Salvini. Dalle 10 di questa mattina, il presidio pacifico “Con coraggio – L’Italia che vuole essere raccontata” si è riunito all’Arco della Pace.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Remigrazione, la manifestazione di Milano e le tensioni FI-Lega – La diretta

LIVE Manifestazione contro le Olimpiadi: diretta video

Notizie correlate

Dopo le sconfitte della destra, Salvini si vergogna di dire che la manifestazione a Milano è per la remigrazioneDopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso...

Leggi anche: FdI, FI e Noi Moderati contro Furgiuele e Lega: “Non si parla di remigrazione alla Camera”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Corteo per la remigrazione a Milano, il centrodestra si divide: Forza Italia contraria, Salvini no; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti; Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aula; Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano.

Il Remigration summit di Milano alla fine è diventato un’altra cosaSenza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di remigrazione ... ilpost.it

Remigrazione, Salvini riunisce a Milano i Patrioti per l’Europa: Meloni si defila, Forza Italia boccia la manifestazioneLa Lega porta in piazza Duomo i Patrioti europei sul tema remigrazione. Salvini la cita dappertutto tranne che nei suoi manifesti. lanotiziagiornale.it

Due piazze contro la remigrazione. Oggi, sabato 18 aprile, a Milano sono attese proteste contro la manifestazione “Padroni a casa nostra”, organizzata dalla Lega e dal gruppo parlamentare europeo dei “Patriots for Europe”. "Scendiamo in piazza prima di tutt - facebook.com facebook

Un plauso a Enrico Carraro che ha avuto il coraggio di ricordare a Salvini che l’industria italiana ha bisogno di manodopera straniera e non di “remigrazione” @enricarraro x.com