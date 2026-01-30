Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati criticano duramente Domenico Furgiuele per aver organizzato una conferenza alla Camera dei deputati. Le tre forze politiche si sono opposte all’evento del deputato leghista, che ha prenotato una sala per presentare una proposta di legge sulla remigrazione. Secondo loro, quella conferenza non avrebbe dovuto essere fatta in quel modo.

“Questa conferenza non andava fatta”. È il coro unanime di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati contro l'evento sponsorizzato dal deputato leghista Domenico Furgiuele, che ha prenotato una sala della Camera dei deputati per permettere al comitato Remigrazione e riconquista di presentare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. A Montecitorio c’è stata una mattinata ad alta tensione. L'iniziativa, promossa da sigle neofasciste e sovraniste, come Casa pound e Rete dei patrioti, è stata avversata dalle opposizioni che hanno occupato l'Aula fino a non impedire lo svolgimento della conferenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - FdI, FI e Noi Moderati contro Furgiuele e Lega: “Non si parla di remigrazione alla Camera”

Questa mattina alla Camera si è tenuta una conferenza sulla remigrazione, organizzata da alcune forze di estrema destra.

Oggi a Montecitorio si respira aria di tensione.

