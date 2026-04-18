Milano piazza del Duomo mezza vuota per l' arrivo del corteo dei Patrioti

A Milano, piazza del Duomo si presenta con spazi vuoti mentre arriva il corteo dei Patrioti europei, intitolato ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’. Il corteo, partito da corso Venezia, attraversa il centro cittadino con i partecipanti che si muovono verso la zona della piazza. La presenza di pubblico e di altri manifestanti è ridotta e distribuita lungo il percorso.

Una piazza del Duomo mezza vuota accoglie il corteo dei Patrioti europei dal titolo ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’ partito da corso Venezia, a Milano. Presenti circa 2mila persone: dietro lo striscione ‘Padroni a casa nostra’, sindaci, amministratori ed esponenti del Carroccio con la fascia ‘Padroni a casa nostra’. Tra i big, presenti la vicesegretaria Silvia Sardone e il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Numerosi gli slogan contro la sinistra e anche contro le contro-manifestazioni organizzate anche dai centri sociali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, piazza del Duomo mezza vuota per l'arrivo del corteo dei Patrioti Notizie correlate Leggi anche: Le immagini dall’alto della manifestazione dei Patrioti europei a Milano. Piazza Duomo è ancora mezza vuota Milano in piazza, al via il corteo dei Patrioti europei, in testa un trattore e i sindaci della Lega | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Piazza Duomo si fa colazione all’alba con Maurizio Cattelan per uno speciale baratto di design; Il Diavolo veste Prada a Milano: l'ufficio di Miranda Priestly apre alla Rinascente del Duomo; Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo.; La colazione con baratto di Maurizio Cattelan in piazza Duomo darà il via alla Milano Design Week. Milano blindata per il Remigration Summit della Lega: attesa in piazza DuomoNon ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri. Ci sono tanti immigrati per bene che si sono integrati e hanno le scatole piene dell'immigrazione irrego ... ilgiornale.it Lega in piazza Duomo: diretta video Milano oggi | Salvini: pace, no remigration. Minacce dai centri socialiLega in piazza Duomo a Milano: diretta video streaming oggi 18 aprile 2026. Salvini coi Patrioti UE per la pace e contro le regole assurde UE ... ilsussidiario.net Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell'ordine stanno usando idranti contro i manifestanti, mentre gli an facebook Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com