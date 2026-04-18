Le immagini dall’alto della manifestazione dei Patrioti europei a Milano Piazza Duomo è ancora mezza vuota

A Milano è iniziata la manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, con un corteo partito da porta Venezia. Le immagini dall’alto mostrano che la piazza è ancora parzialmente vuota. Sul palco sono iniziati gli interventi dei rappresentanti dei movimenti sovranisti europei. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi gruppi e leader di partiti di area sovranista.

E’ iniziata a Milano la manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo. Dopo un corteo partito da porta Venezia, dal palco sono cominciati gli interventi dei leader dei movimenti sovranisti europei. Ma la piazza, vista dall’alto, è tutt’altro che piena. Le immagini. “Non interferite” dicono al Papa Trump e Vance. Ma il potere senza limiti è arbitrio Diteci la verità sull'accordo ItaliaIsraele: cosa cambia con la sospensione? Le domande al governo In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera. Anche all’opposizione Il programma del centrosinistra? Io partirei da alcuni punti essenziali La leghista Matone: “Brucerei la bandiera della pace”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le immagini dall’alto della manifestazione dei Patrioti europei a Milano. Piazza Duomo è ancora mezza vuota Notizie correlate Milano, in Duomo la manifestazione dei "Patrioti europei": presenti Salvini e Bardella, cortei anche degli antagonisti - VIDEOIn piazza è atteso Jordan Bardella insieme ad esponenti della destra europea, tra cui Martin Helme, Udo Landbauer, Tom Van Grieken, Afroditi... Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada a Milano: l'ufficio di Miranda Priestly apre alla Rinascente del Duomo; Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Lega in Duomo. Da Varese in 400; Manifestazione del centrodestra europeo in piazza Duomo: Lega Martesana chiama all'adunata. I funerali di Silvio Berlusconi: le immagini da piazza DuomoCorone di fiori, bandiere di Forza Italia, sciarpe del Milan e qualche vessillo del Monza, l'ultima impresa sportiva di Silvio Berlusconi. In Piazza del Duomo, a Milano, dove nel pomeriggio si ... ilfoglio.it Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in DuomoDomani Milano si prepara a una giornata blindata e ad altissima tensione. Al centro di tutto il Remigration (termine in realtà usato solo dalla sinistra, ndr) Summit, il grande raduno dei Patrioti eur ... ilgiornale.it Corteo dei Patrioti e Lega arriva in piazza Duomo. Salvini chiuderà l'evento, sul palco alcuni leader sovranisti europei. Cori contro musulmani e von der Leyen. Slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala. #ANSA x.com Tutti pronto in piazza Duomo #SENZAPAURA Alle 15 inizia il grande evento dei Patrioti: una grande piazza per difendere ciò che siamo e costruire il nostro futuro. In Europa, padroni a casa nostra! Vi aspettiamo. facebook