Durante un intervento in italiano, un politico ha affermato che si sta per concludere il mandato di un presidente francese, riferendosi a Macron. Ha anche detto di essere consapevole delle preoccupazioni sul futuro della Francia e ha annunciato, con queste parole, un cambiamento imminente. La dichiarazione è stata pronunciata in un discorso pubblico, attirando l'attenzione sui mutamenti politici nel paese europeo.

"So che guardate alla Francia con preoccupazione e sono venuto a portare un messaggio: stiamo per dire addio a Macron". Lo dice dal palco del Remigration summit di Milano Jordan Bardella, presidente del partito francese Rassemblement National (RN). "Con Marine Le Pen stiamo facendo una battaglia per permettere al nostro popolo di ritrovare l'orgoglio. Una vittoria del RN non sarà una vittoria solo francese, ma di tutte le nazioni europee".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Remigration, l'intervento di Bardella in italiano: "Stiamo per dire addio a Macron"

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