Lagarde all’Eliseo? Macron tenta la carta a sorpresa per fermare Bardella

Le voci di una possibile visita di Christine Lagarde all’Eliseo sono circolate dopo che il presidente Macron ha deciso di intervenire direttamente sulla scena politica. La ragione dell’ipotesi deriva dalla volontà di rafforzare la strategia contro le offensive di Bardella, leader di un partito di estrema destra. Macron spera di convincere Lagarde, che già conosce bene, a sostenere il suo progetto politico. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri della campagna elettorale e ha già generato molte discussioni tra gli osservatori.

Le presidenziali francesi del 2027 iniziano già a somigliare a una corsa affollata e imprevedibile. Tra nomi annunciati, candidati in attesa e sondaggi in movimento, spunta ora un'ipotesi destinata a far discutere: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea dal 2019, potrebbe diventare la carta a sorpresa di Emmanuel Macron. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, Lagarde potrebbe lasciare in anticipo l'Eurotower di Francoforte. Ufficialmente per consentire a Parigi di trattare con Berlino sul successore alla guida della BCE. Ma sullo sfondo si intravede anche una possibile partita tutta francese.