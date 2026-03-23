Francia cosa ci dicono le amministrative sul dopo-Macron Marc Lazar | Marine Le Pen pronta a lasciare a Bardella l’RN ha un solo limite – L’intervista

La sinistra tira un enorme sospiro di sollievo e tiene Parigi, Marsiglia e Lione, così come Strasburgo, Nantes e Montpellier. Ma la destra repubblicana si prende centri come Clermont-Ferrand, Poitiers e Besançon e si tiene stretta Tolosa. Mentre il Rassemblement National dopo Perpignan fa sue fra le altre Mentone e Carcassonne e piazza un suo stretto alleato, Eric Ciotti, alla guida di Nizza. Quanto alla sinistra radicale della France Insoumise, può rivendicare successi a Saint-Denis e Roubaix e in diversi altri piccoli centri. Risultato, a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni amministrative in Francia sembrano cantare tutti vittoria. 🔗 Leggi su Open.online

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