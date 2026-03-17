Caronno | bici e monopattini ritrovati ma nessuno li reclama

A Caronno sono stati trovati diversi bici e monopattini abbandonati o smarriti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per reclamarli. La zona si riempie di oggetti lasciati in strada, testimoniando una certa disattenzione tra i passanti. Oltre ai furti, si verificano spesso smarrimenti di oggetti di valore o semplici effetti personali, creando situazioni di confusione e abbandono.

Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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