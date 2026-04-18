Remigration day Manfredi | No a parole divisive ma integrazione e lavoro collettivo sociale

Oggi si è svolto il Remigration Day, un evento dedicato al tema della ripopolazione e dell’integrazione sociale. Durante l’intervento, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di evitare discorsi divisivi e di puntare su processi di integrazione e collaborazione tra le diverse componenti della società. Nessuna menzione è stata fatta a fatti specifici o a decisioni concrete, ma si è ribadito l’obiettivo di favorire un clima di coesione e di lavoro condiviso.

“Non abbiamo bisogno di ulteriori conflitti e parole divisive. Abbiamo bisogno di integrazione, lavoro collettivo e coesione sociale. Bisogna lavorare in un’altra direzione”. Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervenuto all’iniziativa svoltasi al centro congressi Ramada di Napoli “Verso il Centro”, promossa dal presidente di Liberi per l’Italia, Gaspare Saturno. Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Remigration day, Manfredi: "No a parole divisive ma integrazione e lavoro collettivo sociale" Notizie correlate Leggi anche: Remigration day, Mastella: "Nord contro l’inclusione, ma reclama mano d’opera per le aziende" Licenziamento collettivo in Airpack: "È “no“ alla cassa integrazione"Nuvole nere cariche di incertezza continuano ad addensarsi sopra lo stabilimento Airpack specializzato negli imballaggi protettivi in polietilene e...