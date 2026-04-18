Domani si tiene la 60ª edizione dell’Amstel Gold Race, una delle classiche più importanti del calendario ciclistico. La corsa apre il trittico delle Ardenne e attira molti professionisti del settore. Tra i favoriti, il ciclista belga ha dichiarato di non essere alla ricerca di rivincite, ma di essere comunque motivato a ottenere un buon risultato. La competizione si svolge in un percorso caratterizzato da salite e tratti impegnativi, con una lunga tradizione alle spalle.

Andrà in scena domani l’edizione numero 60 dell’Amstel Gold Race, corsa che inaugura il trittico delle Ardenne. In attesa della Liegi-Bastogne-Liegi, le attenzioni si spostano ora su una delle prove olandesi più attese. Saranno 257 i chilometri da affrontare prima dell’arrivo a Valkenburg, con ben 33 muri da superare. L’anno scorso fu Mattias Skjlemose ad imporsi per pochi centimetri su Remco Evenepoel. Il belga, reduce da un ottimo Giro delle Fiandre, in cui ha dimostrato la sua forza sul pavé, torna quest’anno all’Amstel in cerca del successo, mai ottenuto in carriera. Per il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe sarà anche l’occasione di affinare la sua preparazione in vista della quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi, dove ritroverà la concorrenza di Tadej Pogacar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel alla vigilia dell’Amstel Gold Race: “Non vado a caccia di rivincite, sono motivato a fare bene”

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