L’impresa oltre la crisi | Dal Sud a Pisa per lavoro L’azienda compie 35 anni

L'impresa edile ha festeggiato i 35 anni di attività domenica scorsa, celebrando il traguardo con una torta commemorativa. L'azienda ha sede nel Sud Italia e ha ampliato la propria presenza anche a Pisa, lavorando su diversi progetti nel settore edile. Durante la cerimonia sono stati ricordati gli anni di lavoro e i clienti che nel tempo hanno scelto i servizi dell'impresa.

"Trentacinque anni di impegno, qualità e fiducia": questa la frase sulla torta per celebrare l’importante anniversario dell’ Impresa Edile Caravelli, avvenuto domenica scorsa. I festeggiamenti, che si sono tenuti presso il ristorante Le Giare, hanno visto la presenza di numerose persone; per una serata partecipata e memorabile, segno dell’affetto verso l’azienda e verso chi da anni la gestisce con passione. Pancrazio Caravelli, conosciuto da tutti come Benito, ha aperto le porte nel lontano 1991. Originario della Basilicata, si è trasferito a Pisa all’età di 25 anni e, lavorando con dedizione, è riuscito a dar vita a un’azienda che oggi "è un vero pilastro per la città". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impresa oltre la crisi: "Dal Sud a Pisa per lavoro. L’azienda compie 35 anni" Articoli correlati Malore al lavoro, muore titolare d’impresa di 35 anniBRESCIA – Dramma nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo a Rodengo Saiano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un... Leggi anche: faravelli compie 100 anni: un secolo di impresa milanese tra isola, lavoro e creatività Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento L’impresa oltre la crisi: Dal Sud a Pisa per lavoro. L’azienda compie 35 anni; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Imprese familiari del Sud: il 99% impegnato ad attuare un impatto sul territorio; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up. L’impresa oltre la crisi: Dal Sud a Pisa per lavoro. L’azienda compie 35 anniPancrazio Caravelli ha fondato la ditta edile nel 1991: Ora tanti clienti storici. Abbiamo puntato tanto negli anni sulla sicurezza dei nostri lavoratori. . msn.com Impiegati circa 200/300 agenti di polizia penitenziaria provenienti dal sud Italia e dal resto della Sicilia - facebook.com facebook Da Messina parte una sfida che l’Italia deve vincere al più presto. Unire il Paese da Sud a Nord significa connetterlo con l’Europa e creare lavoro, sviluppo e nuove opportunità. Significa credere nel futuro. x.com/i/broadcasts/1… x.com