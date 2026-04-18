A Reggio Emilia ieri si sono manifestate tensioni tra tifosi e amministrazione comunale riguardo al caso Portanova. La situazione si è accesa nel corso di una riunione pubblica, con alcuni sostenitori che hanno espresso dissenso verso le decisioni del Comune, mentre altri hanno mantenuto un atteggiamento di rispetto e attesa. La discussione ha coinvolto diverse fasce della comunità, creando un clima di divisione tra chi chiede chiarimenti e chi sostiene la linea ufficiale.

Sul nuovo passaggio del caso Portanova ieri Reggio Emilia si è divisa. Da una parte il regolare allenamento e l’incitamente da parte dei tifosi al centro sportivo ’Villa Granata’, dall’altra la presa di posizione netta da parte dell’assessora allo sport Stefania Bondavalli e della collega, con delega alle pari opportunità, Annalisa Rabitti. "Riteniamo doveroso che tutti rispettino l’operato dei giudici – si legge nella nota congiunta –. Nello Stato di diritto è dovuta l’osservanza delle decisioni della giustizia, in attesa del pronunciamento definitivo nel terzo grado di giudizio. Come amministrazione comunale, affermando con fermezza il rispetto di ogni persona e il rifiuto di ogni forma di violenza, esprimiamo però forte preoccupazione per quanto emerso sino ad oggi dal primo e secondo grado di giudizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reggio Emilia, due fronti. Tifosi e Comune divisi

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