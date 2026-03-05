Dipendenze patologiche delegazione del Comune di Reggio Emilia in visita a Palermo

Un rappresentante del Comune di Reggio Emilia si è recato a Palermo per visitare l’assessorato alle Politiche sociali e Socio sanitarie. Durante l’incontro, sono stati discussi i servizi locali dedicati alla prevenzione e alla cura delle dipendenze patologiche, così come le iniziative di sostegno alle persone senza dimora. L’obiettivo era condividere esperienze e pratiche efficaci tra le due città.

L'assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo, Mimma Calabrò: "Il confronto con altre amministrazioni è sempre un momento prezioso di crescita reciproca" In questo ambito è stato avviato un nuovo progetto di riduzione del danno e inclusione sociale, finanziato dal Pn Plus 2021–2027, della durata di 24 mesi e con un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. Il progetto prevede interventi integrati, tra cui un presidio mobile per la prevenzione dei rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, l’apertura di due drop-in a bassa soglia – uno diurno e uno notturno – e l’attivazione delle “Officine del recupero”, laboratori di avvicinamento al lavoro per le persone intercettate dai servizi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rapine a Reggio Emilia: 34enne arrestato, dipendenze e problemi mentali al centro della confessione.Il panico seminato tra i commercianti di Reggio Emilia ha trovato un epilogo in carcere: un uomo di 34 anni, di nazionalità italiana, è stato...

Leggi anche: Al Papardo apre lo sportello psicologico per le dipendenze patologiche