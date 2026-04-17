Il nuovo Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, ha iniziato il suo incarico incontrando questa mattina il sindaco della città e il presidente della Provincia. La visita si è svolta in un contesto di routine istituzionale, senza comunicati ufficiali su altri appuntamenti o interventi pubblici previsti. La riunione ha avuto come obiettivo la presentazione delle rispettive cariche e l’avvio di una collaborazione tra le istituzioni locali e il rappresentante del Governo sul territorio.

Il nuovo Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, ha avviato ufficialmente il suo mandato istituzionale incontrando questa mattina il sindaco della città, Marco Massari, e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni. L’incontro, avvenuto in una giornata dedicata ai saluti formali, ha segnato l’inizio di una fase di collaborazione tra le autorità locali e la rappresentanza dello Stato nel territorio reggiano. Un ritorno esperto nelle dinamiche del territorio reggiano. L’insediamento di Angieri assume un connotato particolare per via della sua precedente esperienza lavorativa nella zona. Il sindaco Massari ha infatti sottolineato come il nuovo Prefetto possieda già una conoscenza approfondita della realtà locale, avendo prestato servizio in passato proprio in questo ambito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, nuovo Prefetto: Angieri torna in città per una sfida comune

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