Dimissioni Nasti la sindaca | Cambio fisiologico non posso entrare in motivi personali e familiari

L’assessore Ada Nasti si è dimessa dall’incarico, spiegando che si tratta di un cambiamento naturale e che non può rivelare i motivi personali e familiari che l’hanno spinta a questa decisione. La sindaca ha aggiunto che Nasti ha scelto di lasciare per motivi propri e ha sottolineato di non poter entrare nel dettaglio. La decisione arriva in un momento in cui l’amministrazione si trova ad affrontare diverse questioni urgenti.

Le dichiarazioni in Consiglio comunale. Dura replica dell'opposizione: Campagna (Pd): "Mente sapendo di mentire" “L’assessore Ada Nasti ha lasciato il suo incarico in maniera autonoma e motivata da ragioni personali e professionali, e io non posso entrare in motivi familiari. Erano dimissioni motivate da tempo, e le la ha presentate in maniera irrevocabile. Resterà nel suo incarico fino al 1 marzo per dare le consegne al prossimo assessore. Se ne è andata in maniera ragionata e tranquilla, tanto che è disponibile a collaborare per il passaggio delle consegne. In una amministrazione è fisiologico che ci siano dei rimpasti, e non è detto che non ce ne siano altri”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le dimissioni di Nasti hanno scatenato una dura presa di posizione di Forza Italia, che accusa la sindaca di Latina, Matilde Celentano, di non averla difesa abbastanza durante le tensioni interne alla maggioranza.

Ada Nasti lascia l’incarico a Latina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Dimissioni di Ada Nasti, la sindaca riflette. L'opposizione: Celentano faccia un passo indietro; DIMISSIONI NASTI, FORZA ITALIA BOCCIA CELENTANO: GRAVE PERDITA, LA SINDACA NON HA DIFESO IL SUO OPERATO; Latina, dimissioni-Nasti: Forza Italia attacca la sindaca Celentano; LATINA | Dimissioni Nasti, polemica in maggioranza: Forza Italia accusa il sindaco.

Dimissioni Nasti, FI attacca la sindaca: Non l'ha difesaÈ di nuovo crisi, nel governo cittadino di Latina, in quella maggioranza di centrodestra che proprio sulla gestione di Abc e dei suoi bilanci ha più volte rischiato di implodere per poi ritrovare spun ... latinatoday.it

Dimissioni Nasti, le opposizioni all’attacco: Fallimento politico della Giunta, la Sindaca lasciSinistra Italiana Latina, circolo Europa Verde Latina e Latina Possibile puntano il dito contro l’amministrazione guidata da Matilde Celentano ... latinaoggi.eu

Andrea Apruzzese ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Latina, dimissioni-Nasti: Forza Italia attacca la sindaca CelentanoIn una dura nota gli azzurri stigmatizzano il comportamento della prima cittadina che non ha difeso l'assessore pur avendola scelta p - facebook.com facebook