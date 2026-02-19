Se ne va Terremoto in Rai dimissioni dopo l’ultimo caso scoppiato e le polemiche

Luca Bianchi si dimette dalla Rai dopo le accuse di cattiva gestione emerse in seguito a un episodio recente. La decisione arriva in un momento di forte pressione, quando le tensioni tra i dipendenti sono aumentate a causa di cambiamenti improvvisi nei programmi e di una comunicazione interna difficile. La Rai, già sotto scrutinio per le sue scelte editoriali, si trova ora a dover affrontare anche il malcontento tra i collaboratori. La questione ha acceso un dibattito sulla trasparenza e sulla stabilità dell’azienda.

La Rai attraversa da mesi una fase delicata, stretta tra la sfida di raccontare al meglio i grandi eventi internazionali e le tensioni interne che ciclicamente riemergono nei momenti più esposti. Il servizio pubblico, soprattutto quando si tratta di appuntamenti come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento: ascolti, scelte editoriali, volti in video e qualità della narrazione diventano terreno di confronto acceso, sia dentro Viale Mazzini sia fuori. In questo clima si inserisce anche la gestione di Rai Sport durante i Giochi, un banco di prova decisivo per l'intera struttura.