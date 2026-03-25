Lunedì mattina a Ponsacco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni responsabile di aver minacciato con un coltello il pasticcere durante una rapina in una pasticceria. L’indagato è stato fermato con parte della refurtiva, dopo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con successo e ha portato all’arresto dell’autore del colpo.

L'uomo è stato fermato a bordo dell'auto con cui era fuggito insieme al complice, che è ancora ricercato dai carabinieri L’allarme è scattato intorno alle 5, subito dopo l'irruzione di due individui con il volto travisato all'interno del locale. Secondo quanto testimoniato dal titolare della pasticceria, i malviventi, sotto la minaccia di un coltello, lo hanno costretto a consegnare l’incasso, quantificato in circa 5.000 euro, per poi dileguarsi rapidamente a bordo di una Fiat Panda. Il dispositivo di controllo del territorio, attivato immediatamente con un capillare piano di ricerche grazie alle precise indicazioni del pasticcere sulla targa della vettura a bordo della quale erano fuggiti i ladri, ha permesso di monitorarne gli spostamenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Coltello alla gola del pasticcere per rapinare il locale: arrestato 32enne con una parte della refurtiva

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