Un'azienda ha pubblicato una recensione sullo switch di rete Hpe Aruba Instant On 1430 in versione unmanaged. Nell’articolo viene specificato che contiene link di affiliazione e che potrebbe ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite tali collegamenti, senza costi aggiuntivi per i lettori. Non vengono forniti dettagli tecnici o opinioni personali nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Densità di porte e scalabilità: 26 Gigabit più 2 uplink SFP. L’architettura fisica dell’HPE Aruba Instant On 1430 si concentra sulla gestione della connettività locale attraverso una distribuzione di porte progettata per la densità operativa. Il dispositivo offre un totale di 26 porte, di cui 24 sono configurate come porte Gigabit Ethernet standard, ideali per il collegamento diretto di endpoint tipici di un ambiente lavorativo o di un home lab, come PC, stampanti di rete, server NAS o access point.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recensione Hpe Aruba Instant On 1430 Unmanaged

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