Rebbio fuga inutile | lei ferita in auto lui arrestato al Bassone

Giovedì sera, un uomo di 48 anni è stato arrestato nel carcere al Bassone dopo un episodio di violenza a Rebbio, dove ha aggredito la sua compagna di 50 anni. Durante l’intervento, la donna è stata ferita mentre si trovava all’interno di un’auto. La fuga dell’uomo si è rivelata inutile e si è conclusa con il suo arresto.

Un uomo di 48 anni è stato condotto in carcere al Bassone giovedì sera, dopo una violenta aggressione ai danni della sua compagna di 50 anni a Rebbio. L’episodio, caratterizzato da un’escalation di rabbia che ha coinvolto anche la distruzione di beni condominiali, è scattato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dai vicini di casa che hanno percepito la gravità del diverbio in corso. La dinamica dell’accaduto rivela una progressione di violenza estremamente preoccupante. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, l’uomo ha inizialmente aggredito fisicamente la donna all’interno dell’abitazione. Nel...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rebbio, fuga inutile: lei ferita in auto, lui arrestato al Bassone Notizie correlate Ilaria Salis al Bassone e in oratorio a Rebbio: ispezione, proteste e scontro politico a ComoLa visita dell’eurodeputata al carcere e l’incontro pubblico accendono il dibattito tra diritti dei detenuti, contestazioni identitarie e difesa... Catania, folle fuga contromano su un'auto rubata termina con uno schianto: ferita una donna, 39enne arrestatoEseguito a Catania un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.